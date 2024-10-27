Reuters: Исландии из-за потепления угрожает масштабное извержение вулканов

Исландии угрожает неконтролируемое извержение вулканов на фоне климатических изменений, предупреждает Reuters.
Согласно данным агентства, уменьшение ледников ослабляет их способность контролировать вулканическую активность, что повышает риск извержений. Вулканолог из Исландского метеорологического управления Мишель Паркс отмечает неопределенность во времени: это может произойти в ближайшие годы или десятилетия.
Массивные ледяные щиты и ледники создают давление на земную кору и мантию. Однако с отступлением льда давление ослабевает, что вызывает подъём земной поверхности и повышение высоты извержений. В настоящее время условия для новых волн вулканической активности уже сложились: хотя ледники покрывают лишь 10% территории Исландии, лед по-прежнему покрывает более половины из 34 активных вулканических систем страны. Ледники быстро тают из-за глобального потепления.
Исторические данные подтверждают это временное явление: после таяния ледников 10−15 тысяч лет назад частота извержений на острове увеличилась в 30−50 раз. Ученые опасаются, что накопление магмы в земном ядре и ускоренное отступление ледников могут спровоцировать извержения вулканов, покрытых льдом, не только в Исландии, но и во всем мире.
Ранее ученые смогли установить дату самого масштабного вулканического извержения последних 10 тысяч лет.