Reuters: Исландии из-за потепления угрожает масштабное извержение вулканов

Исторические данные подтверждают это временное явление: после таяния ледников 10−15 тысяч лет назад частота извержений на острове увеличилась в 30−50 раз. Ученые опасаются, что накопление магмы в земном ядре и ускоренное отступление ледников могут спровоцировать извержения вулканов, покрытых льдом, не только в Исландии, но и во всем мире.