В Красноярске на новой неделе ожидаются дожди со снегом

Погода в Олбани: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
В Красноярске на новой неделе ожидаются дожди.
Согласно прогнозу Гидрометцентра, в понедельник, 28 октября, днем будет +7, ночью похолодает до −1.
Во вторник, 29 октября, в дневное время воздух прогреется до +7, ночью вновь ожидается −1.
В среду, 30 октября, днем будет не более +2. Ночью −3.
В четверг, 31 октября, в дневное время столбик термометра покажет +1. Ночью ожидается до −5.
В пятницу, 1 ноября, в дневное время будет 0 градусов. Ночью похолодает до −7.
Всю неделю ожидается дождь со снегом, а также ветер с порывами до 5 м/с.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске эти выходные — теплые.