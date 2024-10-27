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В Красноярске на новой неделе ожидаются дожди со снегом

По ночам температура будет опускаться до отрицательных значений.

Погода в Олбани: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Аргументы и факты

В Красноярске на новой неделе ожидаются дожди.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в понедельник, 28 октября, днем будет +7, ночью похолодает до −1.

Во вторник, 29 октября, в дневное время воздух прогреется до +7, ночью вновь ожидается −1.

В среду, 30 октября, днем будет не более +2. Ночью −3.

В четверг, 31 октября, в дневное время столбик термометра покажет +1. Ночью ожидается до −5.

В пятницу, 1 ноября, в дневное время будет 0 градусов. Ночью похолодает до −7.

Всю неделю ожидается дождь со снегом, а также ветер с порывами до 5 м/с.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске эти выходные — теплые.