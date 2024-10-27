Бомбардировщик Су-34 уничтожил опорник и живую силу ВСУ под Курском

Российские военные ликвидировали опорный пункт и бойцов Вооружённых сил Украины в Курской области, сообщает Минобороны РФ.
Удар нанёс экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34. Его сопровождал многоцелевой истребители Су-35С. Были использованы фугасные авиабомбы.
«Су-34 в сопровождении истребителя Су-35С выполнили взлёт с аэродрома базирования и нанесли бомбовый удар по опорному пункту и живой силе ВСУ. Экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)», — говорится в сообщении.
После этого самолёты вернулись на аэродром базирования.
Ранее сообщалось, что экипажи вертолётов Ми-28НМ («Ночной охотник») уничтожили бронетехнику Вооружённых сил Украины в Курской области.