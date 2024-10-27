Маск: человеческая цивилизация выживет, если станет многопланетным видом

Американский предприниматель Илон Маск высказал мнение, что для увеличения шансов на выживание человечества необходимо стать многопланетным видом.
С таким заявлением бизнесмен выступил на мероприятии в Ланкастере, штате Пенсильвания, организованном в поддержку Дональда Трампа, который баллотируется на пост президента США. Трансляция велась в соцсети X*.
Маск подчеркнул, что Земля подвергается риску как природных, так и антропогенных катастроф. История планеты полна событий, сопровождающихся массовым вымиранием, и вероятность их повторения остается высокой.
По его мнению, среди планет, которые могут стать новым домом для человечества, ключевую роль будет играть Марс.
Ранее стало известно, что предприниматель Илон Маск, известный своей критикой в адрес нелегальных иммигрантов, сам начал свой бизнес в США без соблюдения всех правовых норм.