Риск передачи деменции по наследственности составляет менее 1 процента

Если у бабушки или дедушки была деменция, то риск развития такого заболевания у внуков, как наследственного, составляет менее 1%, объяснила в беседе с aif.ru эксперт по деменции и помощи семьям, общественный деятель Александра Щеткина.
При этом она отметила, что есть ряд факторов риска, которые могут повлиять на развитие этого синдрома.
«Деменция может наступить после черепно-мозговой травмы, после инсульта. На ее развитие также могут повлиять и другие перенесенные заболевания», — объяснила эксперт.
По словам Щеткиной, одно из исследований показало, что на 16% возросло количество случаев деменции после перенесенного ковида. Еще одним фактором риска она назвала стресс.
«Нередки случаи, когда деменция наступает у пожилого человека после смерти супруга или другой стрессовой ситуации, которую трудно принять, нервная система не может адаптироваться и происходит сбой», — добавила она.
Также Щеткина рассказала, на какие симптомы необходимо обратить внимание, чтобы не упустить начало развития деменции. Эксперт рассказала, какой несложный тест поможет понять, что пожилой родственник нуждается в помощи специалиста.