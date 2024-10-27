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В Москве ожидаются небольшой дождь и до 10 градусов тепла

Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.

Сейчас в Олбани: +8° 2 м/с 49% 760 мм рт. ст. +10°
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь и температура до плюс 10 градусов прогнозируются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 8−10 градусов тепла. В ночь на понедельник температура может опуститься до плюс 4 градусов.

Ветер западный, юго-западный, 3−8 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 6 — плюс 11 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 1 градусов.