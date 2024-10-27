В северных районах Приморья прошел снег

Погода в Приморье переходит на зимний период. В регион в воскресенье пришли осадки. В северных районах наблюдается снег. В Спасске — снег с дождем, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеграм-канал Маглипогода (18+).
Снег замечен в Лучегорске и Дальнереченске. В Спасском районе наблюдаются смешанные осадки. На большей территории края либо небольшой дождь, либо морось, либо облачно.
Добавим, что сегодня, в воскресенье, во Владивостоке 8−10 градусов тепла, небольшой дождь и сильный ветер. Вечером его порывы будут достигать 15−20 метров в секунду.
Начало рабочей недели во Владивостоке будет солнечными и умеренно теплым. Днем в понедельник во Владивостоке ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура 7−9 градусов. Ветер умеренный — 6−11 метров в секунду.