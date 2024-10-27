Рисунок Виктора Цоя продали на аукционе за рекордные 8 млн рублей

Ранее, 15 марта, сообщалось, что рок-группа «Кино» перезаписала культовый альбом «Это не любовь», сохранив при этом оригинальные дорожки с голосом солиста Виктора Цоя. В перезаписи пластинки были задействованы Юрий Каспарян, Александр Титов, Игорь Тихомиров, Олег Шунцов и Дмитрий Кежватов. По словам сына музыканта Александра Цоя, новая версия альбома получилась лучше прежней, так как артистам удалось исправить огрехи некачественной записи звука, сохранив при этом оригинальный вокал Виктора Цоя.