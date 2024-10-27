Рисунок Виктора Цоя продали на аукционе за рекордные 8 млн рублей

В пресс-службе уточнили, что первоначальная сумма за нарисованного фломастерами «квадратноголового человечка» составляла €15 тыс. Однако работа превысила верхний эстимейт в пять раз и ушла с молотка за €60 тыс.
«Продано!» прозвучало на сумме в €60 тыс. за работу Виктора Цоя — абсолютный мировой рекорд, превышение верхнего эстимейта в пять раз. Итоговая сумма с комиссией составила €76 972", — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
Виктор Цой увлекался рисованием с детства. Так, в июне 2017 года еще одна его работа «Без названия (Битва)» была продана на аукционе за 250 тыс. рублей. Набросок музыкант нарисовал фломастером в 1987 году.
Ранее, 15 марта, сообщалось, что рок-группа «Кино» перезаписала культовый альбом «Это не любовь», сохранив при этом оригинальные дорожки с голосом солиста Виктора Цоя. В перезаписи пластинки были задействованы Юрий Каспарян, Александр Титов, Игорь Тихомиров, Олег Шунцов и Дмитрий Кежватов. По словам сына музыканта Александра Цоя, новая версия альбома получилась лучше прежней, так как артистам удалось исправить огрехи некачественной записи звука, сохранив при этом оригинальный вокал Виктора Цоя.