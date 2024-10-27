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Демешин поздравил хабаровских работников транспорта с профпраздником

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником.

Источник: Freepik

Своё обращение к работникам отрасли глава края опубликовал в личном Telegram-канале.

Как отметил Демешин, ежедневно в регионе на маршруты выходят более 900 транспортных средств — автобусы, троллейбусы и трамваи — которые помогают хабаровчанам добраться на работу или учёбу. Транспорт обеспечивает доставку грузов и функционирование предприятий, малого и среднего бизнеса, а также социальных учреждений.

«Важную роль в этом процессе играют не только водители, но и кондукторы, механики, инженеры и диспетчеры», — акцентировал губернатор.

Демешин подчеркнул, что работа сотрудников транспорта является основой комфорта жителей и развития экономики региона. В заключение он пожелал им здоровья, благополучия и крепкого духа в работе.