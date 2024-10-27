Демешин поздравил хабаровских работников транспорта с профпраздником

Как отметил Демешин, ежедневно в регионе на маршруты выходят более 900 транспортных средств — автобусы, троллейбусы и трамваи — которые помогают хабаровчанам добраться на работу или учёбу. Транспорт обеспечивает доставку грузов и функционирование предприятий, малого и среднего бизнеса, а также социальных учреждений.