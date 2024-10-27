В Башкирии на грантовую поддержку социальных предприятий привлечено 203,2 млн рублей

— В регионе для субъектов МСП, признанных социальными предприятиями, сформирован ряд мер поддержки: помимо грантов, это льготные ставки по микрокредитной и лизинговой программам, а также под поручительства Гарантийной организации республики. Напомню, что в 2022 году круг получателей такой помощи расширился — статус социального предприятия и всю доступную поддержку могут получить и индивидуальные предприниматели с инвалидностью, не имеющие наемных работников, -сказала и.о. министра предпринимательства и туризма Башкирии Зухра Гордиенко.