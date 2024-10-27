В Башкирии на грантовую поддержку социальных предприятий привлечено 203,2 млн рублей

В Башкирии активно развивают социальное предпринимательство. С 2021 по 2024 годы на грантовую поддержку таких инициатив было выделено 203,2 миллиона рублей. Эта сумма помогла 433 малым и средним предприятиям (МСП) с соответствующим статусом, что стало темой обсуждения на круглом столе «Социальное предпринимательство как инструмент обеспечения занятости людей с инвалидностью». Как сообщает пресс-служба республиканского правительства, мероприятие прошло в Уфе в рамках III Всероссийского форума-выставки «Ломая барьеры».
На повестке дня стояли вопросы: как эффективно трудоустроить граждан с инвалидностью, как организовать раннюю профориентацию для этой категории, и какие условия труда необходимы для работников с ограниченными возможностями здоровья. Участники активно обменивались идеями и опытом, обсуждая поддержку социальных предприятий в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
— В регионе для субъектов МСП, признанных социальными предприятиями, сформирован ряд мер поддержки: помимо грантов, это льготные ставки по микрокредитной и лизинговой программам, а также под поручительства Гарантийной организации республики. Напомню, что в 2022 году круг получателей такой помощи расширился — статус социального предприятия и всю доступную поддержку могут получить и индивидуальные предприниматели с инвалидностью, не имеющие наемных работников, -сказала и.о. министра предпринимательства и туризма Башкирии Зухра Гордиенко.
Инициативы не только помогают людям с ограниченными возможностями найти свое место в обществе, но и способствуют созданию более инклюзивной экономики.
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