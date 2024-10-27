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Опрос о будущем сгоревшего музтеатра проводят в Хабаровске

Министерство культуры Хабаровского края проводит опрос о том, каким должен стать восстановленный Музыкальный театр.

Источник: Mail.ru

Предлагаются два варианта: проголосовать можно в форме для опроса.

Все, что требуется: выбрать вариант, который вы считаете наиболее подходящим. На результаты опроса власти обещают ориентироваться при принятии решения об облике будущего театра.

В качестве вариантов предлагают восстановить здание 1977 года постройки в том же виде. В большом зале будет 881 место, а в малом — 56 мест. Альтернативой рассматривают строительство нового современного здания на 1000 мест в большом зале и на 300 мест в малом.

Сроки голосования в опросе министерство не указывает.

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