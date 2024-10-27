Опрос о будущем сгоревшего музтеатра проводят в Хабаровске

Предлагаются два варианта: проголосовать можно в форме для опроса.
Все, что требуется: выбрать вариант, который вы считаете наиболее подходящим. На результаты опроса власти обещают ориентироваться при принятии решения об облике будущего театра.
В качестве вариантов предлагают восстановить здание 1977 года постройки в том же виде. В большом зале будет 881 место, а в малом — 56 мест. Альтернативой рассматривают строительство нового современного здания на 1000 мест в большом зале и на 300 мест в малом.
Сроки голосования в опросе министерство не указывает.