Уличные художники разрисовали фасад «Пилота» в Красноярске

«Мы, как кураторы фестиваля, выбрали известных красноярских художников с уличным бэкграундом. Ребята создали свою абстрактную композицию, каждая часть которой принадлежит разному художнику, но в единой теме получается одна большая история. Здесь каждый найдёт для себя какие-то дополнительные смыслы, так как художники не дают точной интерпретации. Сама композиция — один большой портал, где есть рождение, трансформация в бесконечность и путь света. Мы надеемся, что этот мурал станет не только заметным объектом уличного искусства, но и источником вдохновения для горожан!» — рассказывает куратор фестиваля уличного искусства «Крась!» Юрий Аверин.