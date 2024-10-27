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Уличные художники разрисовали фасад «Пилота» в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На фасаде молодёжного центра «Пилот» нарисовали картину в рамках фестиваля уличного искусства «Крась!».

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Изображение посвящено трансформации энергии и бесконечному циклу жизни. Сборная абстрактная композиция состоит из пяти частей от пяти художников уличной волны: Ивана Усякина, Евгения Задорина, Вадима Фомина, Тимура Басалаева и Алексея Шидловского. Общую концепцию разрабатывал Тимур Басалаев.

«Мы, как кураторы фестиваля, выбрали известных красноярских художников с уличным бэкграундом. Ребята создали свою абстрактную композицию, каждая часть которой принадлежит разному художнику, но в единой теме получается одна большая история. Здесь каждый найдёт для себя какие-то дополнительные смыслы, так как художники не дают точной интерпретации. Сама композиция — один большой портал, где есть рождение, трансформация в бесконечность и путь света. Мы надеемся, что этот мурал станет не только заметным объектом уличного искусства, но и источником вдохновения для горожан!» — рассказывает куратор фестиваля уличного искусства «Крась!» Юрий Аверин.

​​В мэрии отмечают, что организатором фестиваля «Крась!» выступает молодёжный центр «Новые имена».

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