Десятки домов на Левобережье Омска станутся без воды 29 октября

Во вторник, 29 октября, часть зданий на Левобережье останется без воды почти на сутки из-за работ на водопроводе на бульваре Архитекторов. Об этом города предупредили в «Росводоканале». С 03:00 до 24:00 часов 29 октября холодной воды не будет в домах, расположенных по следующим адресам: