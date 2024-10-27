Десятки домов на Левобережье Омска станутся без воды 29 октября

Во вторник, 29 октября, часть зданий на Левобережье останется без воды почти на сутки из-за работ на водопроводе на бульваре Архитекторов. Об этом города предупредили в «Росводоканале». С 03:00 до 24:00 часов 29 октября холодной воды не будет в домах, расположенных по следующим адресам:
— Ул. Сейфулина, 1−27, 2−38. Под отключение также попадают производственные предприятия, которые находятся по адресу:
— Ул. 22 Декабря 92к.2, 98а/1, 100, 100/1, 100/2, 106.
Омский водоканал приносит извинения за возможные неудобства, а также просит горожан запастись водой.