Временно без света: в Приморье оживленна дорога перестала «светиться»

В Минтрансе Приморья сообщили о повреждении кабеля электроснабжения во время земельных работ. Из-за этого участок дороги от низководного моста до поселка Шмидтовка остался без освещения, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Специалисты уточнили, что ремонтные работы ведутся, волноваться не о чем. Это временные неудобства, скоро фонари вновь загорятся.
Отметим, что накануне произошла авария на подстанции «Промысловка», город Фокино остался без света.
Ранее «КП» писала, что во Владивостоке выпало 28 миллиметров осадков в виде дождя. Спецслужбы жизнеобеспечения перевели в режим повышенной готовности.