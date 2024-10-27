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Временно без света: в Приморье оживленна дорога перестала «светиться»

В Приморье пропало освещение на популярном участке дороги.

Источник: Комсомольская правда

В Минтрансе Приморья сообщили о повреждении кабеля электроснабжения во время земельных работ. Из-за этого участок дороги от низководного моста до поселка Шмидтовка остался без освещения, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Специалисты уточнили, что ремонтные работы ведутся, волноваться не о чем. Это временные неудобства, скоро фонари вновь загорятся.

Отметим, что накануне произошла авария на подстанции «Промысловка», город Фокино остался без света.

Ранее «КП» писала, что во Владивостоке выпало 28 миллиметров осадков в виде дождя. Спецслужбы жизнеобеспечения перевели в режим повышенной готовности.