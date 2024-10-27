Губернатор Игорь Кобзев встретился с жителями Мегета

Губернатор Иркутской области во время рабочего визита в Ангарск встретился с жителями Мегета. Как сообщают в пресс-службе правительства региона, общение с сельчанами началось с минуты молчания в память о бойцах СВО. Среди основных вопросов, которые волновали жителей поселка была тема транспортной доступности.