Олбани
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Игорь Кобзев встретился с жителями Мегета

Встреча началась с минуты молчания в память о бойцах СВО.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Губернатор Иркутской области во время рабочего визита в Ангарск встретился с жителями Мегета. Как сообщают в пресс-службе правительства региона, общение с сельчанами началось с минуты молчания в память о бойцах СВО. Среди основных вопросов, которые волновали жителей поселка была тема транспортной доступности.

— Встреча носила спокойный конструктивный характер. Хотел бы поблагодарить жителей Мегета за терпение и желание менять жизнь поселка к лучшему, — сказал Игорь Кобзев.

Также обсудили развитие соцструктуры. Отдельное внимание было уделено капитальному ремонту учреждений культуры, школ и детских садов, спортивных объектов. Министерства и руководство округа будут дополнительно рассматривать предложения жителей и после примут решения.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что ремонт виадука в поселке Мегет Ангарского городского округа хотят завершить осенью следующего года. Сейчас идет бетонирование опор.