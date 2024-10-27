Красноярцам посоветовали отказаться от лифта и делать зарядку

Жителям Красноярска рассказали, как вернуть физическую активность в повседневную жизнь. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Для поддержание хорошей физической формы нужно заниматься гимнастикой и делать зарядку. Вместо использования транспорта специалисты советуют лишний раз пройтись пешком. На работе желательно делать активные перерывы. Вместо поездки на лифте лучше воспользоваться лестницей.
Для улучшения подвижности можно также играть в активные игры с детьми и родственниками. Также полезно танцевать. А отпуск проводить активно, а не пассивно.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске появились два новых места для занятия спортом.