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Красноярцам посоветовали отказаться от лифта и делать зарядку

Советы для поддержания физической формы дали в Роспотребнадзоре.

Источник: Freepik

Жителям Красноярска рассказали, как вернуть физическую активность в повседневную жизнь. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Для поддержание хорошей физической формы нужно заниматься гимнастикой и делать зарядку. Вместо использования транспорта специалисты советуют лишний раз пройтись пешком. На работе желательно делать активные перерывы. Вместо поездки на лифте лучше воспользоваться лестницей.

Для улучшения подвижности можно также играть в активные игры с детьми и родственниками. Также полезно танцевать. А отпуск проводить активно, а не пассивно.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске появились два новых места для занятия спортом.

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