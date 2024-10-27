В Омске завершают ликвидацию закрытых свалок

В Кировском и Ленинском округах подрядчик должен сформировать слой плодородной почвы и завершить благоустройство. Хоценко подчеркнул, что важно не снижать темпы и завершить ликвидацию в этом году. В общей сложности три свалки уже ликвидированы: первая в Таре в 2021 году, вторая в Центральном округе Омска в 2023 году, третья в Советском округе — также в текущем году.