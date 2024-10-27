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В Омске завершают ликвидацию закрытых свалок

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел инспекцию рекультивации городских свалок.

Источник: AP 2024

Глава региона сообщил, что работы на закрытых полигонах в Советском и Центральном районах Омска завершены.

В Кировском и Ленинском округах подрядчик должен сформировать слой плодородной почвы и завершить благоустройство. Хоценко подчеркнул, что важно не снижать темпы и завершить ликвидацию в этом году. В общей сложности три свалки уже ликвидированы: первая в Таре в 2021 году, вторая в Центральном округе Омска в 2023 году, третья в Советском округе — также в текущем году.

Напомним, ранее мы писали, что омские медики 1700 раз вылетали на вертолёте к пациентам из отдалённых районов.