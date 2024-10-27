«В 30 раз грязнее стульчака унитаза»: красноярцам рассказали, как обрабатывать гаджеты

Для очищения телефона можно использовать дезинфицирующее салфетки. Ими можно протереть дисплей и корпус. Разъемы затрагивать не стоит. Также для обработки смартфона эксперты рекомендуют мягкую тряпочку, смоченную в мыльной воде. От остатков мыла можно избавиться с помощью чистой тряпочки. После этого устройство нужно просушить. А вот соду и отбеливающие средства использовать не стоит.