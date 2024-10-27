«В 30 раз грязнее стульчака унитаза»: красноярцам рассказали, как обрабатывать гаджеты

В Управлении Роспотребнадзора красноярцам рассказали, как правильно обрабатывать гаджеты, чтобы избежать инфекции.
Что касается смартфона, то его нужно регулярно очищать антисептическими средствами. Особенное внимание стоит уделить месту, где корпус гаджета соприкасается с лицом. Также нужно обрабатывать чехол отдельно от смартфона, предварительно сняв его.
Для очищения телефона можно использовать дезинфицирующее салфетки. Ими можно протереть дисплей и корпус. Разъемы затрагивать не стоит. Также для обработки смартфона эксперты рекомендуют мягкую тряпочку, смоченную в мыльной воде. От остатков мыла можно избавиться с помощью чистой тряпочки. После этого устройство нужно просушить. А вот соду и отбеливающие средства использовать не стоит.
По словам специалистов Роспотребнадзора, смарт-часы могут быть в 30 раз грязнее стульчака унитаза, поэтому их тоже нужно регулярно обрабатывать.
Для начала обладателю гаджета нужно ознакомиться с инструкцией к устройству, возможно, производитель оставил там рекомендации по обработке. Затем выключить смарт-часы и протереть дисплей влажной тряпочкой, смоченной в мыльном растворе.
Резиновому ремешку тоже нужна обработка. Его можно промыть в воде, а пятна удалить мягкой зубной щеткой. Если ремешок сделан из кожи или металла, то его нужно протереть мягкой влажной тряпочкой. Это поможет избежать появления трещин и царапин. Любой ремешок нужно обязательно просушить перед тем, как надеть на руку.