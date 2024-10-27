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В Азовском море массово начали появляться большие креветки

Ученые поймали в Азовском море креветки длиной по 4,5−5,5 см.

Источник: Комсомольская правда

В северной части Азовского моря из-за улучшения благоприятных условий значительно увеличилось количество не маленьких креветок, сообщили в ВНИРО.

Так, осенью в прибрежных водах заливов выловили множество креветок. Причем, если раньше они были небольшого размера, то теперь они достигают в длину 4,5−5,5 см.

Во время промысла креветок попадалось более 60% от всего улова.

Ученые связывают увеличение количества креветок в Азовском море с повышением его солености. Она сейчас фактически сравнялось по этому показателю с Черным морем.