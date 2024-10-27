В Азовском море массово начали появляться большие креветки

В северной части Азовского моря из-за улучшения благоприятных условий значительно увеличилось количество не маленьких креветок, сообщили в ВНИРО.
Так, осенью в прибрежных водах заливов выловили множество креветок. Причем, если раньше они были небольшого размера, то теперь они достигают в длину 4,5−5,5 см.
Во время промысла креветок попадалось более 60% от всего улова.
Ученые связывают увеличение количества креветок в Азовском море с повышением его солености. Она сейчас фактически сравнялось по этому показателю с Черным морем.