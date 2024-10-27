Губернатор Игорь Кобзев проверил капремонты школ № 10 и 37 в Ангарске

В Ангарске идет капремонт сразу двух школ № 10 и 37. Во время рабочей поездки губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил объекты. Об этом сообщили в правительстве региона. Известно, что школа № 10 находится в здании бывшего профучилища и на ее ремонт выделили более 167 миллионов рублей. В учебном заведении обновили окна, фасад, системы отопления, водоснабжения и канализации. Работы хотят завершить в декабре 2024 года. Сейчас они выполнены на 65%.