Губернатор Игорь Кобзев проверил капремонты школ № 10 и 37 в Ангарске

В Ангарске идет капремонт сразу двух школ № 10 и 37. Во время рабочей поездки губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил объекты. Об этом сообщили в правительстве региона. Известно, что школа № 10 находится в здании бывшего профучилища и на ее ремонт выделили более 167 миллионов рублей. В учебном заведении обновили окна, фасад, системы отопления, водоснабжения и канализации. Работы хотят завершить в декабре 2024 года. Сейчас они выполнены на 65%.
— В здании планируется разместить спортзал, столовую, библиотеку, 16 учебных кабинетов для начальных классов, кабинеты информатики и английского языка, медицинский и процедурный кабинеты, кабинеты логопеда, психолога, социального педагога, два кабинета для внеурочной деятельности, кабинет музыки, два кабинета для групп продлённого дня, две спальни, комнату детских инициатив, тир в цокольном этаже, — рассказал губернатору министр образования Иркутской области Максим Парфенов.
По нацпроекту «Беспилотные авиационные системы» в школе открыли спецкласс, а по нацпроекту «Образование» появился детский технопарк. Второй объект, которые посетил глава региона — школа № 37 имени Героя России Королькова А. М. Тут работы уже выполнили и вышли они в около 161 миллиона рублей. Было отремонтировано здание начальной школы и проведено благоустройство дворовой территории. В школе № 37 учится более 460 детей и есть профильный МВД-класс.