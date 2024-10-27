Банки массово отказываются принимать у россиян наличные доллары

Об этом пишут «Известия», сообщает ИА DEITA.RU.
Как предупредили эксперты, отныне у россиян не принимают купюры, на которых есть пятна, потёртости, следы от воды и другие, даже самые минимальные, недостатки. Проблемы возникают даже с теми банкнотами, которые ранее покупались в тех же отделениях банков.
Как объяснили представители самих банков, изменение условий приёма наличных долларов связано с тем, что покупатели валюты стали отказываться от приобретения банкнот с дефектами из-за того, что их перестали принимать за границей в качестве оплаты.
Специалисты также объяснили, что раньше российские финансовые учреждения имели прямые договоры с крупнейшими американскими банками, поэтому они могли принимать любые испорченные купюры с комиссией, а затем вывозить их и обменивать.
Однако, из-за введения санкций все эти договоры приостановились. В банках заявили, что отныне они принимают для обмена только качественные банкноты. При этом, тренд на обмен долларовых купюр только в идеальном состоянии наблюдается во всём мире.