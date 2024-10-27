Банки массово отказываются принимать у россиян наличные доллары

Как предупредили эксперты, отныне у россиян не принимают купюры, на которых есть пятна, потёртости, следы от воды и другие, даже самые минимальные, недостатки. Проблемы возникают даже с теми банкнотами, которые ранее покупались в тех же отделениях банков.