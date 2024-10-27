И она где-то рядом

Всё это, кажется, ведет нас к тому, что последний оплот достоверности рухнул и даже от документального (или неигрового) кино ждать ее не стоит. Мы не знаем, даже если автор употребил все силы на то, чтобы «не врать», что осталось за кадром, что было до того, как он нажал на «запись», что было после того, как нажата кнопка «стоп». На этом был построен замечательный фильм «В лучах солнца»: от создателей картины требовали визировать материал, но они тайно записали на вторую флешку то, что было до и после записи, разоблачив спектакль, который им навязывали. Однако мы, естественно, задаемся и закономерным вопросом, что было до и после тех материалов, которые попали на ту вторую флешку. Не было ли там «разоблачения разоблачения»? Ответ мы никогда не узнаем, опять приходится либо принимать на веру, либо вообще отказаться от этого критерия.