Осенние каникулы начинаются у белорусских школьников

МИНСК, 27 окт — Sputnik. Осенние каникулы начинаются у школьников в Беларуси, сообщает Sputnik.
У учеников школ это первая передышка от уроков в новом учебном году. Их «отпуск» официально начался 27 октября и будет продолжаться восемь дней — по 3 ноября включительно. После этого начнется самая короткая вторая четверть.
Первая учебная неделя после каникул у школьников будет трехдневной — с 4 по 6 ноября. Далее будут большие выходные, поскольку 7 ноября — День Октябрьской революции, который в Беларуси является праздничным и выпадает на четверг.
Пятница 8 ноября тоже будет нерабочей, как и последующие суббота и воскресенье. Однако за 8 ноября школьникам, как и всем работающим белорусам, придется отработать в субботу 16 ноября.
Sputnik составил подборку из вариантов, как белорусским школьникам увлекательно провести каникулы. Можно отправиться в кино, театр или на хоккей, в дни осенних каникулы многие столичные предприятия и организации проведут для выпускников 9−11 классов профориентационные ярмарки.
Кроме того, старшеклассники могут поучаствовать в репетиционном тестировании, первый этап которого стартовал в этом месяце. Проверить свои знания перед сдачей централизованного экзамена и ЦТ можно будет до конца декабря.