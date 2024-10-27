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Осенние каникулы начинаются у белорусских школьников

После окончания первой четверти белорусских школьников традиционно ждут восемь дней отдыха.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 окт — Sputnik. Осенние каникулы начинаются у школьников в Беларуси, сообщает Sputnik.

У учеников школ это первая передышка от уроков в новом учебном году. Их «отпуск» официально начался 27 октября и будет продолжаться восемь дней — по 3 ноября включительно. После этого начнется самая короткая вторая четверть.

Первая учебная неделя после каникул у школьников будет трехдневной — с 4 по 6 ноября. Далее будут большие выходные, поскольку 7 ноября — День Октябрьской революции, который в Беларуси является праздничным и выпадает на четверг.

Пятница 8 ноября тоже будет нерабочей, как и последующие суббота и воскресенье. Однако за 8 ноября школьникам, как и всем работающим белорусам, придется отработать в субботу 16 ноября.

Sputnik составил подборку из вариантов, как белорусским школьникам увлекательно провести каникулы. Можно отправиться в кино, театр или на хоккей, в дни осенних каникулы многие столичные предприятия и организации проведут для выпускников 9−11 классов профориентационные ярмарки.

Кроме того, старшеклассники могут поучаствовать в репетиционном тестировании, первый этап которого стартовал в этом месяце. Проверить свои знания перед сдачей централизованного экзамена и ЦТ можно будет до конца декабря.

образование