Глава округа в Приморье отменил итоги онлайн-голосования по благоустройству из-за накруток

Глава Хорольского округа Алексей Губайдуллин отменил результаты онлайн-голосования по проектам благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеграм-канал (18+) муниципального руководителя. По его словам, причиной такого решения стала накрутка голосов и обилие подозрительных аккаунтов.
«Сегодня комиссия, состав которой утвержден постановлением администрации Хорольского муниципального округа, проанализировала результаты голосования и единогласно приняла решение: признать голосование недействительным; провести повторное голосование на защищенной платформе “Госуслуги” (12+)», — сообщил глава.
«Однако чем дальше, тем больше сомнений появлялось в честности этой процедуры, — сообщил глава. — Признаюсь, что моя неосведомленность о возможностях искусственного интеллекта помешала организовать голосование на защищенной платформе. Сознательно не конкретизирую, потому что есть подозрение, что накрутки голосов шли с обеих сторон. Аргументирую, благо платформа ВК (16+) это позволяет сделать: в голосовании всего приняли участие 11 725 человек, из них 6114 иностранных аккаунтов, а реально проголосовавших людей всего 5 611. Вполне возможно, что хорольцы и ярославцы подключили к голосованию родных и знакомых со всего мира. Но как объяснить, что эти люди с пустыми аккаунтами и трудно выговариваемыми именами? Зайдите в комментарии, убедитесь! Может, это чьи-то родственники или друзья? Но, скорее всего, это боты».
Также Губайдуллин принял решение рекомендовать обе общественные территории, участвовавшие в голосовании, для участия во Всероссийском конкурсе.
Добавим, что это, по всей видимости, первый случай отмены голосования по проектам благоустройства в Приморье из-за подозрений в нечестности процедуры.