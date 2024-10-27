Глава округа в Приморье отменил итоги онлайн-голосования по благоустройству из-за накруток

«Однако чем дальше, тем больше сомнений появлялось в честности этой процедуры, — сообщил глава. — Признаюсь, что моя неосведомленность о возможностях искусственного интеллекта помешала организовать голосование на защищенной платформе. Сознательно не конкретизирую, потому что есть подозрение, что накрутки голосов шли с обеих сторон. Аргументирую, благо платформа ВК (16+) это позволяет сделать: в голосовании всего приняли участие 11 725 человек, из них 6114 иностранных аккаунтов, а реально проголосовавших людей всего 5 611. Вполне возможно, что хорольцы и ярославцы подключили к голосованию родных и знакомых со всего мира. Но как объяснить, что эти люди с пустыми аккаунтами и трудно выговариваемыми именами? Зайдите в комментарии, убедитесь! Может, это чьи-то родственники или друзья? Но, скорее всего, это боты».