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В Крыму посчитали посетителей музеев и заповедников

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости Крым. 28 миллионов человек побывали в уникальных крымских музеях и заповедниках за десять лет. Такие цифры назвала в ходе расширенной коллегии министерства культуры Республики Крым министр культуры региона Татьяна Манежина.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня в Крыму 39 уникальных музеев и заповедников, которые посетило за 10 лет около 28 млн человек, в том числе в числе за текущий год — около 2 млн человек. Это на 27 процентов больше, чем за аналогичный период предыдущего года».

сказала Манежина

По ее словам, ежегодно коллекции крымских музеев пополняются на десять тысяч экспонатов. Осуществляется реставрация. При этом главной проблемой местных музеев все еще остается нехватка экспозиционных площадей.

«Наша главная задача сегодня это максимально эффективно использовать потенциал музеев для укрепления российской культурной самобытности», — заверила министр.

Ранее зампредседателя Государственного Совета Республики Крым Владимир Бобков сообщал, что в Симферопольском районе Крыма построят музей региональной истории — к его проектированию приступят в текущем году.

искусство
выставки и музеи