В Башкирии начали поиски пропавшего Николая Бутина

В Башкирии начались поиски пропавшего 71-летнего жителя Стерлитамака. Об этом сообщили волонтеры «Лиза Алерт». По предоставленным данным, Николай Бутин вышел из дома 25 октября и исчез.
Приметы: рост 168 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые.
Был одет: коричневая дублёнка, синее трико, коричневые туфли.
Если вам что-то известно о местонахождении мужчины, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 800 700 54 52.
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