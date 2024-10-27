Жители Татарстана смогут увидеть мощное суперлуние — Бобровую Луну

Жители Татарстана в ночь с 15 на 16 ноября смогут увидеть Бобровую Луну. Это явление по-другому называют мощным суперлунием.
Ночью в середине ноября спутник Земли будет находиться на рекордно близком расстоянии от нашей планеты. Благодаря этому жители Татарстана увидят в небе Луну необычно крупную и яркую.
Бобровой Луной это явление назвали потому, что в это время года бобры начинают активно строить плотины и готовиться к зиме.
Ранее мы сообщали, что в Татарстане наблюдалась аномально теплая погода.