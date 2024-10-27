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Жители Татарстана смогут увидеть мощное суперлуние — Бобровую Луну

Явление ожидается в ночь с 15 на 16 ноября.

Сейчас в Олбани: +3° 2 м/с 70% 762 мм рт. ст. +4°
Источник: Комсомольская правда

Жители Татарстана в ночь с 15 на 16 ноября смогут увидеть Бобровую Луну. Это явление по-другому называют мощным суперлунием.

Ночью в середине ноября спутник Земли будет находиться на рекордно близком расстоянии от нашей планеты. Благодаря этому жители Татарстана увидят в небе Луну необычно крупную и яркую.

Бобровой Луной это явление назвали потому, что в это время года бобры начинают активно строить плотины и готовиться к зиме.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане наблюдалась аномально теплая погода.