Жителей Иркутска поздравили с Днем автомобилиста

В последнее воскресенье октября по традиции отмечают свой профессиональный праздник работники транспортной отрасли. К ним относятся: водители, механики, диспетчеры, кондукторы и различные специалисты в этой сфере. С Днем автомобилиста жителей Иркутска поздравил в своем тг-канале мэр города Руслан Болотов.
— Ваша работа требует высокого уровня мастерства, выносливости, от вас зависит безопасность и комфорт горожан. Благодарен за терпение, добросовестность и трудолюбие! Особые слова признательности ветеранам отрасли — верным хранителям традиций и знаний, — написал градоначальник.
Также мэр Руслан Болотов поделился небольшой статистикой. Например, за прошлый год гости и жители областного центра около 35 миллионов раз проехались на городских автобусах, троллейбусах и трамваях. Кроме того уже в этом году автопарк столицы региона увеличился на 80 новых НЕФАЗов и один автобус малого класса.