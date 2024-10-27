Олбани
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Иркутска поздравили с Днем автомобилиста

К празднику имеют отношения все, кто связан с транспортной отраслью.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В последнее воскресенье октября по традиции отмечают свой профессиональный праздник работники транспортной отрасли. К ним относятся: водители, механики, диспетчеры, кондукторы и различные специалисты в этой сфере. С Днем автомобилиста жителей Иркутска поздравил в своем тг-канале мэр города Руслан Болотов.

— Ваша работа требует высокого уровня мастерства, выносливости, от вас зависит безопасность и комфорт горожан. Благодарен за терпение, добросовестность и трудолюбие! Особые слова признательности ветеранам отрасли — верным хранителям традиций и знаний, — написал градоначальник.

Также мэр Руслан Болотов поделился небольшой статистикой. Например, за прошлый год гости и жители областного центра около 35 миллионов раз проехались на городских автобусах, троллейбусах и трамваях. Кроме того уже в этом году автопарк столицы региона увеличился на 80 новых НЕФАЗов и один автобус малого класса.