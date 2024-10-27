Жителей Иркутска поздравили с Днем автомобилиста

Также мэр Руслан Болотов поделился небольшой статистикой. Например, за прошлый год гости и жители областного центра около 35 миллионов раз проехались на городских автобусах, троллейбусах и трамваях. Кроме того уже в этом году автопарк столицы региона увеличился на 80 новых НЕФАЗов и один автобус малого класса.