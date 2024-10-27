Олбани
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Участок бульвара Бухар Жырау на неделю закроют в Алматы

В Алматы вводят временные ограничения движения транспорта на участке бульвара им. Бухар Жырау в связи с заменой газопровода, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По информации акимата мегаполиса, движение по бульвару Бухар Жырау от реки Есентай до улицы Байзакова будет возможно только по одной полосе. Ограничение вводится с 09:00 28 октября до 19:00 3 ноября.

«Подземный газопровод среднего давления от улицы Жарокова по бульвару Бухар Жырау до реки Есентай ввели в эксплуатацию в 1972 году. Его общая протяженность — 1766,9 погонных метров. За время эксплуатации были обнаружены повреждения изоляционного покрытия, а также четыре сквозных коррозионных повреждений трубы», — сообщили в акимате.

По окончании ремонта будут проведены работы по благоустройству прилегающей территории и восстановлению асфальтного покрытия.