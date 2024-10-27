Участок бульвара Бухар Жырау на неделю закроют в Алматы

«Подземный газопровод среднего давления от улицы Жарокова по бульвару Бухар Жырау до реки Есентай ввели в эксплуатацию в 1972 году. Его общая протяженность — 1766,9 погонных метров. За время эксплуатации были обнаружены повреждения изоляционного покрытия, а также четыре сквозных коррозионных повреждений трубы», — сообщили в акимате.