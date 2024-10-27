На окраине Омска снесли детскую психбольницу

В Ленинском округе на улице Лагоды снесли здание, которое больше 20 лет было заброшенным. Ранее в нём размещалась детская психиатрическая больница. О том, что постройка пошла под снос, сообщили омичи в социальных сетях.
Напомним, в мае этого года земельный участок вместе с помещениями приобрёл омский предприниматель Евгений Портнов. Он выкупил землю за 5,3 млн рублей. Продавать этот участок Росимущество начало ещё в декабре 2023 года, первоначальная стоимость лота составляла 19,8 млн рублей. В итоге объект продали с четвёртой попытки.
Отметим также, что снесённое здание было построено в 1963 году. В нём когда-то работала МСЧ-4, затем детская психбольница, здание пустует с 2000-х годов.