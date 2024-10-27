На окраине Омска снесли детскую психбольницу

Напомним, в мае этого года земельный участок вместе с помещениями приобрёл омский предприниматель Евгений Портнов. Он выкупил землю за 5,3 млн рублей. Продавать этот участок Росимущество начало ещё в декабре 2023 года, первоначальная стоимость лота составляла 19,8 млн рублей. В итоге объект продали с четвёртой попытки.