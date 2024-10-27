Топ необычных вакансий по итогам октября обновили в Иркутской области

Специалисты одного из крупнейших рекрутинговых агентств страны составили топ самых необычных вакансий, которые были открыты в Иркутской области в октябре. Например, разыскивают советника отдела реализации молодёжной политики с зарплатой от 42 до 54 тысяч рублей в месяц. Соискателю предстоит курировать проекты патриотического воспитания молодёжи, вести сопроводительную документацию, проводить конференции и семинары. Среди требований: наличие высшего образования и владение навыком делопроизводства.