Валерий Карпин признался о посещении мыслей об отставке из ФК «Ростов»

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин во время послематчевой пресс-конференции рассказал о том, что его посещают мысли об отставке.
— Посещают мысли об отставке, не связанные с вещами футбольными, — сказал Валерий Карпин.
При этом он не стал уточнять, с чем конкретным это связано, добавив только: «с нефутбольными».
— Чтобы меня не отстранили на год от футбола, давайте я лучше промолчу, — сказал главный тренер.
Напомним, что 26 октября на домашнем поле ФК «Ростов» проиграл грозненскому «Ахмату» со счетом 2:3. Для гостей донской столицы это стала первая победа в сезоне.