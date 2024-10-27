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Валерий Карпин признался о посещении мыслей об отставке из ФК «Ростов»

Главный тренер ФК «Ростов» после проигрыша команды поразмышлял об отставке.

Источник: Комсомольская правда

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин во время послематчевой пресс-конференции рассказал о том, что его посещают мысли об отставке.

— Посещают мысли об отставке, не связанные с вещами футбольными, — сказал Валерий Карпин.

При этом он не стал уточнять, с чем конкретным это связано, добавив только: «с нефутбольными».

— Чтобы меня не отстранили на год от футбола, давайте я лучше промолчу, — сказал главный тренер.

Напомним, что 26 октября на домашнем поле ФК «Ростов» проиграл грозненскому «Ахмату» со счетом 2:3. Для гостей донской столицы это стала первая победа в сезоне.