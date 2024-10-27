Туманы ожидаются в Беларуси в воскресенье

МИНСК, 27 окт — Sputnik. Туман ожидается утром воскресенья на большей части территории Брестской и Гродненской областей, об этом объявили в Белгидромете.
В целом по республике ожидается облачная с прояснениями погода преимущественно без осадков. Ветер южный 2−7 м/с. Температура воздуха +9…+15°С.
По данным МЧС, возможны такие факторы опасности, как значительное снижение видимости и затруднение движения транспорта вплоть до его полной остановки, а также увеличивается вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий.
Прогноз погоды по регионам.
В Витебске воздух прогреется до +9..+11°C, вероятность осадков составляет всего 5−10%.
На градус теплее в Могилеве — до +10..12°C, вероятность выпадения осадков также невысока.
В Минске и Гомель термометры покажут +11..+13°C. В столице синоптики осадков не обещают, а в Гомеле их вероятность 5−10%.
Теплее всего в воскресенье будет в Гродно и Брест, где прогнозируется +13..+15°C и без осадков.