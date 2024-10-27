Школу на 1,1 тыс. мест в Одинцово планируется открыть в сентябре 2025 года

Строительство школы стартовало в феврале 2024 года. На данный момент объект готов на 53%. На 80% выполнено возведение конструкций надземной части, стартовали наружные и внутренние отделочные работы. Полностью завершить работы планируются в августе 2025 года, а уже в сентябре в новую школу придут первые ученики.