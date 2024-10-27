Школу на 1,1 тыс. мест в Одинцово планируется открыть в сентябре 2025 года

«Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили ход строительства общеобразовательной школы в городском округе Одинцово. Новое учреждение возводят на ул. Западная. Площадь корпуса — 13,5 тыс. кв. м. Образовательное учреждение рассчитано на 1,1 тыс. учеников младшей, основной и старшей школы. Для них создадут все условия для обучения и развития талантов», — говорится в сообщении.
Так, на трех этажах здания разместятся учебные помещения, игровые, кабинет музыки, помещения для групп продленного дня, медицинский блок, пищеблок и обеденный зал, мастерские, лаборатории, центр детских инициатив, актовый зал, два спортзала с раздевалками и душевыми. Также в школе откроют демонстрационное пространство с зоной авторского чтения.
Строительство школы стартовало в феврале 2024 года. На данный момент объект готов на 53%. На 80% выполнено возведение конструкций надземной части, стартовали наружные и внутренние отделочные работы. Полностью завершить работы планируются в августе 2025 года, а уже в сентябре в новую школу придут первые ученики.