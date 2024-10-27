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Волейболистки красноярского «Енисея» уступили «Протону»

Волейболистки «Енисея» на своей площадке встретились с командой «Протон» из Саратова.

Источник: БЕЛТА

26 октября волейболистки красноярского «Енисея» в матче седьмого тура чемпионата России Pari Суперлига на своей площадке уступили саратовскому «Протону» со счетом 1:3 (15:25, 17:25, 25:17, 18:25).

Наша команда потерпела третье поражение подряд в чемпионате. Сейчас сибирячки с одной победой располагаются на 12-й строчке в таблице, «Протон» — на четвертой.

В следующем туре «Енисей» сыграет с «Уралочкой-НТМК» (Свердловская область).

Ранее мы писали, что «Сокол» не смог обыграть АКМ в Туле. Встреча проходила в рамках регулярного чемпионата ВХЛ и завершилась со счетом 2:3.

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