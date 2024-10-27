Зеркало в центре города и телега с тыквами: Где в Ростове можно устроить осеннюю фотосессию

Сделав пару шагов, оказываемся еще в одной тематической фотозоне. Около стены одного ресторана установили плетень. А перед ним поставили деревянную телегу, битком набитую осенним урожаем. Здесь и тыквы разной формы, и кадки с цветами, и бидоны с айраном. Возле телеги для красоты кадра расставлены корзины с дубками и геранью. Остается только выбрать красивый ракурс для снимка в социальные сети.