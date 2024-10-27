Зеркало в центре города и телега с тыквами: Где в Ростове можно устроить осеннюю фотосессию

В Ростове наступила настоящая осень. Кроны деревьев облачились в золотой и багряный наряды. На улице больше не жарко, и хочется утеплиться. А пока на улице совсем не стало холодно, мы решили прогуляться по городским улицам и полюбоваться пышным увяданием природы, а еще нашли локации, где выйдут отличные осенние снимки.
ЦВЕТЫ, ТЫКВЫ И ТЕЛЕГА.
Очень атмосферно сейчас в парке Островского. Здесь можно устраивать целую фотосессию в осенней тематике.
Осень в парке Островского. Екатерина ПОПОВА.
Вот — фотозона с лавкой. По обе стороны расставлены корзины с желтыми дубками. Без осеннего атрибута — тыквы — тоже не обошлось. За лавкой установлена еще одна декорация — синяя распахнутая дверь с осенними листьями. И все это великолепие гармонирует с закатным небом и облаками. Поэтому снимки в этой локации получатся очень живописными.
Та же телега, но с другого ракурса. Екатерина ПОПОВА.
Сделав пару шагов, оказываемся еще в одной тематической фотозоне. Около стены одного ресторана установили плетень. А перед ним поставили деревянную телегу, битком набитую осенним урожаем. Здесь и тыквы разной формы, и кадки с цветами, и бидоны с айраном. Возле телеги для красоты кадра расставлены корзины с дубками и геранью. Остается только выбрать красивый ракурс для снимка в социальные сети.
Можно сделать фото возле телеги. Екатерина ПОПОВА.
А, если нужна более атмосферная локация с огоньками, то и такая здесь тоже есть.
А, может, здесь сделать загадочное фото? Екатерина ПОПОВА.
Гуляем по парку дальше. И вот недалеко от детских аттракционов нашли настоящую цветочную поляну. Несмотря не середину осени, в парке все еще цветут петуньи, сентябрины и герань. Кстати, вечером на каруселях включается подсветка, что придаст атмосферу фото возле цветов.
Нашли в парке настоящую цветочную поляну. Екатерина ПОПОВА.
МЕСТО С РОСКОШНЫМ ЗАКАТОМ.
Находится эта фотозона возле переулка Семашко. Екатерина ПОПОВА.
Еще одна фотозона находится на улице Большой Садовой, недалеко от переулка Семашко. Причем она больше подойдет любителям селфи. Так как на этой локации установили большое зеркало и перед ним расставили тыквы, дубки и искусственные осенние листья. А задний фон у такого фото будет роскошное здание городской администрации, которое по цвету отлично сочетается с осенними листьями возле зеркала.
Позируем и делаем фото. Екатерина ПОПОВА.
А парк Горького осенью выглядит как один сплошной рай для фотосессий.
Так красиво, хоть картину пиши. Екатерина ПОПОВА.
Здесь тоже роскошные цветники. А деревья уже облачились в осенний наряд. Все это вместе выглядит настолько живописно, что можно не только сделать красивое фото, но и вдохновиться на написание картины.
Гуляешь по парку и глаз радуется. Екатерина ПОПОВА.
На Пушкинской тоже сейчас живописно.
На Пушкинской тоже получится неплохое фото. Екатерина ПОПОВА.
Можно сделать неплохой снимок у скульптуры льва с белочкой. С этой точки открывается красивый вид на Пушкинскую.
На Пушкинской тоже сейчас живописно. Екатерина ПОПОВА.
А какую красоту можно созерцать, если посмотреть на Ростов сверху. К примеру, с Ворошиловского моста. Только перед тем, как идти делать снимки с этой локации, оденьтесь потеплее, а то можно простыть.
Роскошные осенние закаты. Екатерина ПОПОВА.
За фото сюда лучше идти на закате. От неба с осенним заходящим солнцем просто не оторваться. Дон от заката окрасился в персиково-золотистый оттенок. И набережная тоже озарилась осенними лучами заходящего солнца. Даже фото на смартфон здесь выйдет, как профессиональный кадр на фотоаппарате.
Такую красоту можно снять с Ворошиловского моста. Екатерина ПОПОВА.
Поэтому поскорее выбирайте себе локацию и отправляйтесь делать роскошные фото, пока не стало совсем холодно.