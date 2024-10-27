В ноябре в Башкирии пообещали всего три солнечных дня

Синоптики пообещали всего три солнечных дня в ноябре. По информации Яндекс. Погоды, ясную погоду стоит ожидать 10, 14 и 15 числа. В остальное время месяца пообещали осадки и пасмурную погоду.
Что касается следующей недели, что тут температура воздуха будет выше климатической нормы. В понедельник, 28 октября, будет пасмурно и температура +2 градуса.
В последние дни октября, по ночам будет +1…+3 градуса, а днем будет +3…+4. Пообещали также осадки с мокрым снегом.
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