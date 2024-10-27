Из Беларуси с любовью: шесть тысяч за малину предлагают во Владивостоке

Ранее «КП» писала, что в крае подорожает несколько видов товаров и услуг. Если говорить сухим языком цифр, то по сравнению с тем же периодом 2023 года цены выросли почти на девять процентов, а по сравнению с предыдущим месяцем — на 0,7 процента. Но это, конечно, средняя «температура по больнице» — какие-то продукты и услуги существенно «подросли», а какие-то продолжают удерживать стабильную цену изо всех сил.