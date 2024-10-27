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Из Беларуси с любовью: шесть тысяч за малину предлагают во Владивостоке

Во Владивостоке белорусская малина стоит около 6 тысяч рублей.

Источник: Соцсети

Жительница Владивостока захотела купить малину в одном из продуктовых магазинов. Однако цены ее шокировали: за килограмм ягоды нужно отдать практически 5500 рублей, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

По словам очевидицы, она решила купить только 112 грамм, и то ей это обошлось в 616 рублей. Откуда такие цены жители не понимают, но шутят, что ягоду до них несли пешком.

Ранее «КП» писала, что в крае подорожает несколько видов товаров и услуг. Если говорить сухим языком цифр, то по сравнению с тем же периодом 2023 года цены выросли почти на девять процентов, а по сравнению с предыдущим месяцем — на 0,7 процента. Но это, конечно, средняя «температура по больнице» — какие-то продукты и услуги существенно «подросли», а какие-то продолжают удерживать стабильную цену изо всех сил.

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