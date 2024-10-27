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В Новосибирске белки сменили цвет шубок на зимний

Они активно готовятся к холодам.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске белки сменили цвет шубок на зимний. Из ярко-рыжих они стали серенькими. Традиционное «переодевание» происходит с сентября по ноябрь.

Вот и сегодня, 27 октября, новосибирцы заметили преображение пушистых красавиц. Многие из них уже не только сменили наряды, но и стали активно запасаться едой к зиме. В свои гнезда они тащат всё, что им может пригодиться.

— Чаще всего встречаем белочек в Академгородке и Нарымском сквере, — рассказала КП-Новосибирск читательница.

Напомним, что недавно в Центральном парке новосибирец украл белку. Он приманил ее к себе, посадил в сумку и унес. Это далеко не первый случай, и пушистых зверьков крали и в других парках.

флора и фауна