В Новосибирске белки сменили цвет шубок на зимний. Из ярко-рыжих они стали серенькими. Традиционное «переодевание» происходит с сентября по ноябрь.
Вот и сегодня, 27 октября, новосибирцы заметили преображение пушистых красавиц. Многие из них уже не только сменили наряды, но и стали активно запасаться едой к зиме. В свои гнезда они тащат всё, что им может пригодиться.
— Чаще всего встречаем белочек в Академгородке и Нарымском сквере, — рассказала КП-Новосибирск читательница.
Напомним, что недавно в Центральном парке новосибирец украл белку. Он приманил ее к себе, посадил в сумку и унес. Это далеко не первый случай, и пушистых зверьков крали и в других парках.