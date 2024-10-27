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МИД рекомендует белорусам не ездить на Ближний Восток из-за обострения ситуации

МИД советует белорусам отказаться от поездок на Ближний Восток.

Источник: Комсомольская правда

МИД рекомендует белорусам не ездить на Ближний Восток из-за обострения ситуации. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.

«Очередное обострение ситуации в регионе Ближнего Востока опасно неконтролируемой эскалацией насилия и вызывает крайнюю обеспокоенность», — говорится в сообщении.

По указанной причине МИД напомнил гражданам Беларуси о рекомендациях от 2 октября 2024 года, касающихся того, что следует воздержаться от поездок в страны региона. Также говорится, что гражданам, которые проживают или находятся сейчас в государствах, затрагиваемых конфликтом, необходимо неукоснительно следовать рекомендациям властей, соблюдать правила личной безопасности.

В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что телефоны для экстренной связи с белорусскими дипломатами размещены на стартовых страницах сайтов дипмиссий.

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