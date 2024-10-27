МИД рекомендует белорусам не ездить на Ближний Восток из-за обострения ситуации

По указанной причине МИД напомнил гражданам Беларуси о рекомендациях от 2 октября 2024 года, касающихся того, что следует воздержаться от поездок в страны региона. Также говорится, что гражданам, которые проживают или находятся сейчас в государствах, затрагиваемых конфликтом, необходимо неукоснительно следовать рекомендациям властей, соблюдать правила личной безопасности.