МИД рекомендует белорусам не ездить на Ближний Восток из-за обострения ситуации. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.
«Очередное обострение ситуации в регионе Ближнего Востока опасно неконтролируемой эскалацией насилия и вызывает крайнюю обеспокоенность», — говорится в сообщении.
По указанной причине МИД напомнил гражданам Беларуси о рекомендациях от 2 октября 2024 года, касающихся того, что следует воздержаться от поездок в страны региона. Также говорится, что гражданам, которые проживают или находятся сейчас в государствах, затрагиваемых конфликтом, необходимо неукоснительно следовать рекомендациям властей, соблюдать правила личной безопасности.
В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что телефоны для экстренной связи с белорусскими дипломатами размещены на стартовых страницах сайтов дипмиссий.
Ранее мы писали, что гражданка Беларуси с тремя детьми эвакуирована из Газы в Минск.
Тем временем Минздрав озвучил причину запрета продажи «Роллтона» в Беларуси.
Кстати, мы узнали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2024: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.