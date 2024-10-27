Роспотребнадзор помог жителю Хабаровского края вернуть деньги за товар

По закону о защите прав потребителей, покупатель имеет право отказаться от товара в любое время до его передачи, а после — в течение семи дней. Если покупка оказалась ненадлежащего качества, то сделать это можно в случае, если сохранены товарный вид, потребительские свойства, а также есть чек.