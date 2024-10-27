Роспотребнадзор помог жителю Хабаровского края вернуть деньги за товар

Житель Хабаровского края обратился в Роспотребнадзор с жалобой на отказ вернуть деньги за неполученный товар. Он заказал комплект материнской платы с процессором в интернет-магазине, но произошел сбой, и оформилось два товара. Естественно, оплата тоже была двойная. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Мужчина написал продавцу претензию о возврате денег, так как товар ему был не нужен, и он отказался от него в пункте выдачи. Но продавец ответил, что покупка возврату не подлежит и была утилизирована.
«Так как денежные средства, порядка 11 тысяч рублей, потребителю так и не были возвращены, он обратился в Управление. После направления запроса продавцу, денежные средства покупателю вернули. Таким образом, в досудебном порядке разрешился спор», — рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.
По закону о защите прав потребителей, покупатель имеет право отказаться от товара в любое время до его передачи, а после — в течение семи дней. Если покупка оказалась ненадлежащего качества, то сделать это можно в случае, если сохранены товарный вид, потребительские свойства, а также есть чек.
Продавец обязан вернуть уплаченную сумму, кроме расходов на доставку, не позднее, чем через десять дней со дня предъявления такого требования.