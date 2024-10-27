Столичные ярмарки выходного дня продолжают работу осенью

«Ярмарки выходного дня — популярный формат торговли в Москве среди фермеров и горожан. Здесь можно купить свежие продукты от производителей более чем из 40 регионов России. Сейчас в столице работает 56 ярмарочных площадок, половина из них — в сезонном арочно-тентовом формате. Фермеры предлагают горожанам широкий ассортимент продукции — от свежих овощей и фруктов до мясных и молочных изделий», — говорится в сообщении.