Столичные ярмарки выходного дня продолжают работу осенью

«Ярмарки выходного дня — популярный формат торговли в Москве среди фермеров и горожан. Здесь можно купить свежие продукты от производителей более чем из 40 регионов России. Сейчас в столице работает 56 ярмарочных площадок, половина из них — в сезонном арочно-тентовом формате. Фермеры предлагают горожанам широкий ассортимент продукции — от свежих овощей и фруктов до мясных и молочных изделий», — говорится в сообщении.
Отмечается, что тентовые конструкции ярмарок защищают от ветра и осадков. Они оснащены электричеством, что позволяет установить холодильное оборудование и комфортное освещение. На ярмарках созданы оптимальные условия даже для скоропортящихся продуктов. Их свежесть сохраняется при любой погоде.
Как указано, с наступлением холодов продавцы обустраивают витрины таким образом, чтобы продемонстрировать весь свой ассортимент, не испортив продукцию. Это особенно актуально для овощей и фруктов. Фермеры быстро пополняют прилавки, оперативно подвозя малые партии товара.
Сезонные ярмарки выходного дня будут открыты до конца декабря. Однако в случае резкого похолодания и значительно низких минусовых температур режим работы могут скорректировать.
Так, с февраля этого года в Москве начали работу 28 круглогодичных павильонов, оснащенных современными системами отопления, вентиляции и кондиционирования. Их голубовато-зеленые фасады декорировали фигурными пластинами цвета дерева в новом стиле «волна». Это позволило гармонично вписать ярмарки в окружающее пространство.
«Формат ярмарок выходного дня позволяет не только улучшать доступность качественных фермерских товаров для горожан, но и поддерживать локальных производителей, которые расширяют возможности для реализации своей продукции. Каждый поставщик гарантирует качество и свежесть продуктов. Специалисты городского Комитета ветеринарии проверяют их непосредственно перед отправкой на прилавок. Ярмарки расположены около остановок городского транспорта и жилых домов», — добавили в пресс-службе.