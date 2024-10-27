Футболисты «Енисея» на выезде потерпели разгромное поражение от «Тюмени»

Красноярский ФК «Енисей» на выезде уступил «Тюмени».
Встреча футболистов проходила в рамках Первой лиги и завершилась разгромом со счетом 1:4. Победа оказалась за хозяевами. В составе красно-синих голом отличился Денис Тихонов.
Главный тренер ФК «Енисей» Андрей Тихонов сказал, что за допущенные ошибки его подопечных оштрафуют. Промахов было достаточно много. А игра велась против аутсайдеров.
Следующая игра пройдет 2 ноября. Дома красноярские футболисты примут «Ротор».
Ранее сообщалось о том, что красноярский «Сокол» уступил хоккеистам АКМ в Туле.