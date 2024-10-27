В ряде домов Советского района Казани на сутки отключат воду

Жители некоторых домов Советского района Казани на сутки останутся без воды. Причниой стало подключение переложенного участка водопровода к централизованным сетям водоснабжения.
С 9:00 29 октября до 9:00 30 октября воду отключат по следующим адресам:
ул. Академика Сахарова, 6, 8, 16б, 16б корп.1;
ул. Г. Кайбицкой, 6а;
ул. Закиева, 10, 12а, 12а/1, 12а корп.1, 12а корп.3, 14, 16, 17, 17а, 20 корп.1, 20 корп.2, 24, 39, 41, 41а, 41б, 43, 43а.
Заявки на размещение автоцистерн с водой принимают по телефону: +7 (843)231−62−60, сообщили в МУП «Водоканал».