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В ряде домов Советского района Казани на сутки отключат воду

Это связано с подключением переложенного участка водопровода.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Жители некоторых домов Советского района Казани на сутки останутся без воды. Причниой стало подключение переложенного участка водопровода к централизованным сетям водоснабжения.

С 9:00 29 октября до 9:00 30 октября воду отключат по следующим адресам:

ул. Академика Сахарова, 6, 8, 16б, 16б корп.1;

ул. Г. Кайбицкой, 6а;

ул. Закиева, 10, 12а, 12а/1, 12а корп.1, 12а корп.3, 14, 16, 17, 17а, 20 корп.1, 20 корп.2, 24, 39, 41, 41а, 41б, 43, 43а.

Заявки на размещение автоцистерн с водой принимают по телефону: +7 (843)231−62−60, сообщили в МУП «Водоканал».

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