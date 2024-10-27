В Иркутске активно работает Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями

В учреждении, которое работает с 2000 года, ежегодно проходят реабилитацию 2,5 тысячи детей. В центре оказывается комплексная реабилитация детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, с различными патологиями. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.
В рамках Дня семьи, воспитывающей ребенка-инвалида, и семьи с инвалидом с детства состоялась встреча с семьями детей, проходящих реабилитацию в учреждении, в которой приняли участие глава Приангарья Игорь Кобзев, заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова и заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Светлана Иевлева. Встреча была посвящена вопросам эффективности реабилитационного процесса.