В Иркутске активно работает Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями

В рамках Дня семьи, воспитывающей ребенка-инвалида, и семьи с инвалидом с детства состоялась встреча с семьями детей, проходящих реабилитацию в учреждении, в которой приняли участие глава Приангарья Игорь Кобзев, заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова и заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Светлана Иевлева. Встреча была посвящена вопросам эффективности реабилитационного процесса.