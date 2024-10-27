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Дети в Нижнеудинске вышли на тонкий лед, но их остановили инспекторы ДПС

В Нижнеудинске инспекторы ДПС спасли детей от опасности, пресекая их выход на тонкий лед.

Источник: Соцсети

Несмотря на то, что лед еще недостаточно прочный для безопасного пребывания, дети решили выйти на него, игнорируя опасность. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Сотрудники ДПС, заметив детей, немедленно остановили их, напомнив о том, что лед еще не окреп и ходить по нему опасно.

В связи с этим инцидентом, полиция Нижнеудинска напоминает родителям о необходимости проводить с детьми профилактические беседы о безопасности на льду. Помните: выход на тонкий лед может привести к трагическим последствиям!

МЧС