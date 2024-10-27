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Скоро казахстанцы смогут увидеть Бобровую Луну

Ноябрьское полнолуние 2024 года будет суперлунием — спутник Земли будет выглядеть на небе немного больше и ярче, чем обычно, сообщает Zakon.kz.

Явление случится в ночь с 15 на 16 ноября. В 02:29 по времени Астаны Луна окажется в перигее — максимально близко к Земле.

«Луна появится на минимальном расстоянии от Земли в этом году — всего 357 428 километров, что делает ее особенно яркой и крупной», — отмечают астрономы.

Явление носит называние Бобровая Луна, поскольку такое определение дали индейцы, которые подметили, что в этот период бобры начинают активно готовиться к холодам.

Ранее астрономы предупредили, что у Земли ненадолго появится новый спутник — приближающийся к планете астероид 2024 РТ5 на некоторое время станет мини-Луной.