Пять причин, почему Воронежу нужен элитный гандбол

Телеграм-канал гандбольного клуба «Воронеж» сегодня, 27 октября, с утра представил на суд подписчиков крайне актуальную композицию группы «25/17» «Ждем чуда». Что ж, настал решающий день для дебютанта Суперлиги. Еще 23 октября клуб обратился с открытым письмом к губернатору Александру Гусеву. Суть его предельно проста — или нам выплачивают зарплату за последние четыре месяца, или матч против волгоградского «Каустика» в 10-м туре (а он состоится сегодня во дворце имени Василия Меркулова, начало в 17:00) может стать последним для «Воронежа». Ни много, ни мало — ультиматум губернатору. Судя по реакции министра спорта региона Павла Чибисова, чуда не произойдет. Но людям свойственно верить в лучшее, да и время у властей еще есть, чтобы не лишать город гандбола топ-уровня. Решение за ними, а «Комсомолка», предвкушая возможно исторический матч с «Каустиком», попытается объяснить, почему Воронежу крайне важно сохранить нашего представителя в мужской гандбольной Суперлиге.
ВОРОНЕЖ — НА КАРТЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ГАНДБОЛА.
Начало XXI века стало самым удачным в истории воронежского гандбола. Наша «Энергия» не только дважды выигрывала бронзовые медали высшего дивизиона, но и провела три еврокубковых кампании. Всякий раз воронежский коллектив добирался до четвертьфинала Кубка кубков, радуя своих почитателей международными матчами. Хотя сейчас из-за санкций мы немножко отошли от евросражений, но история гласит, что только два спортивных клуба из Воронежа защищали честь города и страны на международной арене — футбольная и гандбольная «Энергии». Оба уже не существуют, и тем важнее иметь в Суперлиге потенциального продолжателя евроистории Воронежа. Ведь даже сейчас у наших гандболистов есть шанс выйти на пусть и усеченную, но международную арену. Для этого достаточно финишировать в ТОП-4 и уже в следующем сезоне дебютировать в междусобойчике с белорусами в рамках SEHA, куда с сезона-2022/23 попадают по четыре лучших клуба из двух стран. Задача вполне реальная, но при бесперебойном финансировании.
ВОРОНЕЖЦЫ БОЛЬНЫ ГАНДБОЛОМ.
Композиция «Гандбол» с 2002 года стала неофициальным гимном этого вида спорта. Самая запоминающаяся фраза «Мы все больны гандболом» уже больше 20 лет на слуху в Воронеже. Понятно, что по популярности гандбол уступает футболу и хоккею, но именно матчи «Воронежа» собирают третью в городе зрительскую аудиторию — после игр «Факела» и «Бурана». Еще в прошлом сезоне наш клуб стал самым посещаемым в высшей лиге, да и сейчас на каждом из двух домашних матчей собиралась внушительная зрительская аудитория. И это при том, что дворец спорта находится на окраине города в отличие от появившегося на месте СК «Энергия» спортивного центра «Гран-При», в котором воронежцы принимали соперников в прошлой кампании.
РУШИТЬ ПРОЩЕ, ЧЕМ ЛОМАТЬ.
Положа руку на сердце, шансов на то, что «Воронеж» сохранит свое существование после сегодняшней игры, мало. И власти находятся в шаге от непростительного решения. Городу нужен гандбольный клуб. Тем более не едва создавшийся с амбициями на участие в Суперлиге через пять лет, а уже участник элитного дивизиона. Учредить «Воронежа» Александр Стребков уже согласился отдать свое гандбольное детище властям, дабы те сохранили команду. Цена вопроса в разы меньше, чем те суммы, которые выделяются на футбол и хоккей. Не нравятся облправительству траты «Воронежа» при Стребкове, что ж, забирайте бразды правления в свои руки и отметайте все лишнее. Главное, чтобы «Воронеж» продолжил выступать в Суперлиге. Потому что создавать с нуля куда сложнее, чем корректировать уже отработанный механизм.
ЗА «ВОРОНЕЖ» НЕ СТЫДНО!
Очень часть дебютант элитного дивизиона по какому-либо виду спорта превращается в мальчиков для битья в первом сезоне. Как пример — волейбольный «Атом» из Курска, которого в кампании-2023/24 не пинал только ленивый. Впервые пробившись в Суперлигу, девушки из соседнего региона тут же вылетели в статусе беспросветного аутсайдера. Гандбольному «Воронежу» (при стабильном финансировании) такая участь не грозит. Наши «бобры» уже навели шороху на просторах Суперлиги. И это при том, что из-за непростой обстановки в регионе сыграли в гостях семь раз при двух домашних встречах. В девяти матчах воронежцы одержали две победы (дома над «СГАУ-Саратовом» и в Уфе над «Акбузатом») и дважды сыграли вничью. Идут на десятом месте, но за счет высокой плотности всего за пару туров могут подтянуться к ТОП-5. Сегодня, судя по всему, выиграют в третий раз. Главное, чтобы не в последний, учитывая текущую ситуацию.
«ВОРОНЕЖ» — ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ!
Дискуссия на тему важности спорта высших достижений или необходимости делать акцент на массовом спорте яйца выеденного не стоит. Спорт высших достижений — это лучший мотиватор для юных гандболистов. Одно дело вариться на уровне первенства города или области, совсем другое — расти, наблюдая за игрой легендарных «Чеховских медведей» (они должны приехать в Воронеж 19 ноября). Если «Воронеж» продолжит выступать в Суперлиге (а состав и уровень тренерского штаба уже убедили всех), то в нашем городе произойдет всплеск интереса к этому виду спорта, и в первую очередь за счет желающих стать гандболистами. Пример чемпионов заразителен!
Итак, до игры с «Каустиком» остается менее восьми часов. Очень хочется верить, что сегодняшний поединок не станет последним в истории «Воронежа» и не завершит выступление клуба в Суперлиге. Как ни крути, но нашему городу нужен элитный гандбол.