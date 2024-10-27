Пять причин, почему Воронежу нужен элитный гандбол

Очень часть дебютант элитного дивизиона по какому-либо виду спорта превращается в мальчиков для битья в первом сезоне. Как пример — волейбольный «Атом» из Курска, которого в кампании-2023/24 не пинал только ленивый. Впервые пробившись в Суперлигу, девушки из соседнего региона тут же вылетели в статусе беспросветного аутсайдера. Гандбольному «Воронежу» (при стабильном финансировании) такая участь не грозит. Наши «бобры» уже навели шороху на просторах Суперлиги. И это при том, что из-за непростой обстановки в регионе сыграли в гостях семь раз при двух домашних встречах. В девяти матчах воронежцы одержали две победы (дома над «СГАУ-Саратовом» и в Уфе над «Акбузатом») и дважды сыграли вничью. Идут на десятом месте, но за счет высокой плотности всего за пару туров могут подтянуться к ТОП-5. Сегодня, судя по всему, выиграют в третий раз. Главное, чтобы не в последний, учитывая текущую ситуацию.