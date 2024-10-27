В Симферополе появится общежитие для водителей общественного транспорта

В последнее время в Симферополе остро стоит вопрос нехватки водителей общественного транспорта. Однако, как сообщил президент Центра поддержки перевозчиков и пассажиров в Крыму Владислав Антонов, в скором времени он будет закрыт.
На сегодняшний день в крымской столице строится общежитие для водителей «Крымтроллейбуса». Это позволит увеличить штат рабочих.
«Это первый звоночек к тому, что у вас на маршрутах будет больше водителей. Мы сможем привлекать иногородних работников, чтобы они здесь проживали и, естественно, закрывали все потребности Симферополя», — заявил он «Крым 24».
По словам Антонова, Симферополь — это единственный город, в котором приняли меры для привлечения сотрудников с помощью строительства общежития.