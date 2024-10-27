Прокуратура провела проверку по факту порыва на Алеутской во Владивостоке

Прокуроры вместе с сотрудниками администрации Владивостока провели проверку в доме по адресу Алеутская, 19. В подвале прорвало трубы, из-за чего произошел потоп, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Специалисты установил места прорывов и провели проверку по факту работ сушения подвала. Помещение полностью наполнилось водой, поэтому подключить потребителей к коммунальной услуге было невозможно.
Специалистам осталось провести ремонт оборудования. Все мероприятия находятся на контроле надзорного ведомства.
Ранее «КП» писала о школе, которую затопило. Ее проверил глава СК.