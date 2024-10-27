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Прокуратура провела проверку по факту порыва на Алеутской во Владивостоке

Подвал жилого дома затопило из-за прорыва.

Источник: Комсомольская правда

Прокуроры вместе с сотрудниками администрации Владивостока провели проверку в доме по адресу Алеутская, 19. В подвале прорвало трубы, из-за чего произошел потоп, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Специалисты установил места прорывов и провели проверку по факту работ сушения подвала. Помещение полностью наполнилось водой, поэтому подключить потребителей к коммунальной услуге было невозможно.

Специалистам осталось провести ремонт оборудования. Все мероприятия находятся на контроле надзорного ведомства.

Ранее «КП» писала о школе, которую затопило. Ее проверил глава СК.

ЖКХ